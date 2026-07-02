Grottaminarda: al via la storica festa della "Cappelluzza" Rosari, sante messe e la processione conclusiva

I festeggiamenti erano già iniziati a maggio in onore Santa Rita e a giugno in onore di Sant'Antonio, ma nel prossimo fine settimana, 3,4 e 5 luglio, entrano nel vivo nello storico rione Cappelluzza di Grottaminarda, per celebrare entrambi i Santi, in attesa poi del grande evento del 19 luglio con il concerto dei Nomadi.

Anche per questa 51^ edizione il comitato festa Sant'Antonio e Santa Rita, sotto l'egida della parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del comune di Grottaminarda, ha organizzato tutto al meglio, a cominciare dalla brochure di presentazione, ancora una volta ricca di aneddoti, foto, usi e costumi, a sottolineare come questa festa da oltre mezzo secolo promuova e valorizzi valori quali la fede, la tradizione, la musica, lo stare insieme.

Accanto al programma civile quello religioso con rosari, sante messe e la processione coclusiva. Si comincia domani sera venerdì 3 luglio alle 21:00. Domenica 5 luglio alle 19:00 la santa messa presso la Cappelluzza e alle 20:00 la solenne processione per le vie principali del paese.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera ringrazia il comitato Festa ed il presidente don Rosario Paoletti, come sempre attenti e puntuali per la riuscita dell'evento e per l'impegno di rinnovare e mantenere ben salda una tradizione storica in un quartiere storico e ringrazia tutti i cittadini e quanti arriveranno da fuori ad onorare, con la loro partecipazione, la festa della Cappelluzza e Grottaminarda.