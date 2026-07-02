Terremoto, onorificenza a al comandante irpino Bolognese "eroe del Venezuela" Onere al merito al comandante team leader dei soccorsi italiani originario di Mercogliano

C’è anche un volto irpino tra gli “Eroi del Venezuela” è quello del Comandante Ciro Bolognese team leader dei soccorsi italiani nei territori devastati dal sisma. A ricevere l’onorificenza conferita dal governo venezuelano ai soccorritori impegnati dopo il devastante terremoto del 24 giugno è stato l’ingegnere Ciro Bolognese, originario di Mercogliano, team leader del contingente italiano dei Vigili del Fuoco inviato nelle aree colpite dal sisma.

L'onore al merito

La presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha insignito la missione italiana impegnata nell'assistenza alla popolazione in seguito al doppio sisma con la medaglia di 'eroe del Venezuela'. La consegna dell'onorificenza è avvenuta durante una cerimonia all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei funzionari della Farnesina. Si tratta - come si legge sull'attestato - del "massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all'eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all'assistenza e all'aiuto umanitario nel nostro territorio". "Il dolore che c'è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano - ha detto la presidente ad interim nel suo discorso -. Ogni squadra di soccorritori arrivata qui ha significato speranza per noi. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori". "Siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia - ha detto il team leader del team Usar italiano, Ciro Bolognese -. Speriamo che i nostri sforzi siano utili almeno per dare una speranza alla popolazione venezuelana. Non dimenticheremo mai questa esperienza, il Venezuela e il suo popolo. Porteremo il Venezuela per sempre nel nostro cuore". Insieme al contingente italiano è stata insignita con la medaglia di 'eroe del Venezuela' anche la missione Svizzera, di rientro a Zurigo, insieme con i cani del gruppo cinofilo elvetico impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie.

La consegna dell'onorificenza

Per l’Italia il riconoscimento è stato ritirato proprio da Ciro Bolognese, professionista irpino con una lunga esperienza nella gestione delle grandi emergenze nazionali e internazionali. Nato ad Avellino e cresciuto a Mercogliano, nel corso della sua carriera ha preso parte ai principali interventi di protezione civile degli ultimi anni, coordinando missioni in scenari complessi sia in Italia che all’estero. “Voi lasciate il Venezuela, ma resterete nei nostri cuori”, ha dichiarato Rodríguez nel salutare le brigate straniere, sottolineando il valore della cooperazione internazionale e della solidarietà tra i popoli nei momenti di maggiore difficoltà.