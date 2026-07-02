"Che emozione tornare in consiglio comunale: ci metteremo cuore e idee" Avellino l'ex sindaco commenta la prima riunione del consiglio comunale

"Oggi si è insediato il nuovo Consiglio comunale. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al Presidente Nicola Giordano, al Vicepresidente Gerardo Melillo, al Sindaco e a tutta l’Amministrazione". Così l'ex sindaco di Avellino, Laura Nargi. "Tornare nell’Aula consiliare è sempre un’emozione. In quest’Aula ho avuto l’onore di servire la città da Sindaca, oggi vi torno come Consigliera comunale di opposizione. Cambia il ruolo, ma non cambia il mio impegno per Avellino.

Coesi per la città

Insieme al nostro gruppo saremo un’opposizione attenta, vigile e soprattutto propositiva. Eserciteremo con serietà il nostro ruolo di controllo, ma porteremo anche idee, proposte e contributi concreti, perché il nostro obiettivo è lavorare ogni giorno nell’interesse della città - spiega Nargi -.

Onorata di essere tra gli eletti

Essere stati eletti è un grande onore e una grande responsabilità. Rappresenteremo con orgoglio i cittadini che ci hanno dato fiducia e tutte le donne e gli uomini che hanno condiviso con noi questo percorso candidandosi nelle nostre liste. Anche a loro va il mio grazie: il loro impegno continuerà a vivere attraverso il nostro lavoro in Consiglio comunale. Sono felice di iniziare questo nuovo percorso insieme al nostro gruppo. Continueremo a metterci il cuore, le idee e il lavoro, sempre e solo per Avellino".