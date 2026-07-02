L'ordine degli ingegneri: "Le competenze tecniche al servizio delle istituzioni" Le congratulazioni per gli incarichi ai colleghi Aquino e Giordano ad Avellino

L’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino esprime le più vive congratulazioni ai colleghi Nicola Giordano, nominato presidente del consiglio comunale di Avellino e Antonio Aquino, consigliere dell'ordine, designato capogruppo del movimento 5 stelle in consiglio comunale.



Si tratta di due incarichi di grande responsabilità, che rappresentano un importante riconoscimento delle competenze, del senso delle istituzioni e dell’impegno civico che da sempre contraddistinguono la figura dell’ingegnere al servizio della collettività.

L’ordine guarda con favore alla presenza di professionisti dell’ingegneria nei ruoli decisionali delle istituzioni, nella convinzione che il contributo di competenze tecniche, capacità di analisi e visione strategica possa favorire una governance sempre più efficace, orientata allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla tutela dell’interesse pubblico.



Nel formulare ai colleghi Nicola Giordano e Antonio Aquino i migliori auguri di buon lavoro, l’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino rinnova la propria piena disponibilità a instaurare un dialogo costruttivo e una proficua collaborazione con il consiglio comunale e con l’amministrazione cittadina, mettendo a disposizione il patrimonio di competenze tecniche e professionali dell’ente per contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla crescita e allo sviluppo del territorio.



L’auspicio è che questo nuovo percorso istituzionale possa rappresentare un’ulteriore occasione per rafforzare la sinergia tra professioni tecniche e istituzioni, nell’interesse della comunità avellinese e delle sfide che attendono il territorio.