Carmine e Nicola: ci vorrebbero tante persone come voi su questa terra Non è passata inosservata la loro opera lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino

Carmine e Nicola. Come Paolo ed altri volontari. Ce ne vorrebbero tanti come loro spinti da un solo e unico obiettivo: vedere una città pulita in ogni angolo, senza aspettare che lo facciano sempre gli altri. Cittadini modello che amano il proprio paese e si battono per il rispetto dell'ambiente.

Non è passata inosservata la loro opera lungo la statale 90 delle puglie in località Turco e Turchiciello. Armati di buona volontà hanno rimosso rifiuti affiorati a bordo strada dopo lo sfalcio dell'erba da parte dell'Anas. Carta, plastica, vetro e quant'altro.

Hanno riempito bustoni di immondizia restituendo decoro a quest'area della città. Lo hanno fatto in precedenza e lo rifaranno anche in altre zone. Un grande esempio di civiltà da imitare.