Montella, offese nei confronti dell'ex presidente Buonopane: chiesto il processo Il 52enne imputato dovrà comparire davanti al giudice monocratico di Avellino

di Paola Iandolo

Attacca sui social per ben undici volte l'ex presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane: il 10 novembre per un 52enne di Montella si terrà l'udienza predibattimentale. La Procura ha chiuso le indagini e firmato il decreto di citazione a giudizio per l'uomo che in più occasioni ha offeso Buonopane. L'accusa è diffamazione aggravata e continuata. La persona offesa è Rizieri Buonopane, ex presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, difeso dall'avvocato Massimiliano Moscariello. L'imputato è assistito dagli avvocati Pasqualino Del Guercio e Lumeno Dell'Orfano.

Il fascicolo e la ricostruzione dei fatti sui social

Il fascicolo raccoglie undici episodi tra dirette video e post pubblici, dal maggio 2024 al settembre 2025. La Procura li ha divisi in quattro capi d'imputazione. L'imputato si rivolge a Buonopane: "Io sono il presidente della Provincia... tu non sei un c..., compà... tu non sei un c... mio". Il 26 giugno parla di una "consorteria di potere trasversale ai partiti" legata alla gestione degli appalti a Montella. L'11 luglio scrive che Buonopane ha "aspettato 5 anni per assegnare un appalto... pur di poterselo portare alla Provincia e assegnarlo agli amichetti del cuore". Il 13 luglio torna sul tema degli appalti "da assegnare agli amici degli amici". Il 19 ottobre commenta con sarcasmo la presenza del presidente a una sagra paesana. Il 25 marzo 2025 lo definisce "un incapace", aggiunge che chi lo sostiene è "un branco d'asini" e chiude con "ignobili e miserabili l... di quattro soldi". Su questi sei episodi sono arrivate cinque querele, l'ultima datata 25 marzo 2025.



