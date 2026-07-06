Ariano, piace lo stallo per moto all'ingresso della villa: c'è ora una richiesta "Una rastrelliera per biciclette di fronte all'ingresso"

Una rastrelliera per biciclette di fronte all'ingresso della villa comunale dove è già previsto un secondo stallo, non ancora realizzato a causa di un recinto accanto al bar che si spessa possa essere eliminato al più presto.

A sollecitare tale esigenza a nome di molti ciclisti è l'ambientalista Felice Vitillo. In questo modo si eviterebbe l'ingresso non autorizzato di bici da parte soprattutto di persone adulte all'interno della villa comunale. Un secondo stallo che andrebbe ad aggiungersi a quello che ospita le moto, particolarmente apprezzato.

L'eliminazione del recinto, consentirebbe di ultimare anche la segnaletica orizzontale. Un cittadino aveva intanto segnalato un'anomalia all'imbocco tra il palazzo delle monache e una gelateria, relativa al passaggio pedonale.

A tal proposito la polizia municipale da noi contattata fa sapere: "La questione recinto non è di nostra competenza, ma della direzione lavori. La striscia segnalata è invece regolare. E' in pratica la linea di margine della carreggiata.

Non è un percorso pedonale. Quest'ultimo non è stato proprio progettato dalla direzione lavori e a dire il vero non è mai esistito, neppure prima, per ragioni ovviamente di spazio. Una linea di margine della carreggiata non identifica un percorso pedonale. Ma sono aspetti questi che dovranno essere affrantati a livello generale un un'apposita riunione".