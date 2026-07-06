Ferragosto avellinese, Cipriano: no al "concertone", sarà un festival diffuso Circa 90 gli eventi del cartellone estivo avellinese che sarà presentato nei prossimi giorni

Non ci sarà il “concertone”, nemmeno i fuochi e luminarie ma saranno oltre 90 gli eventi in programma per questa estate avellinese. Ad annunciarlo l’assessore agli eventi Luca Cipriano che nei prossimi giorni presenterà il cartellone degli appuntamenti estivi.

“Superiamo la caccia al cantante del 16 agosto, il ferragosto avellinese non sarà più il concertone, ma ci sarà un “festival diffuso” con tanti artisti importanti – ha dichiarato Cipriano.

Un programma estivo che parte a metà luglio e finirà a settembre.

"Abbiamo lavorato costantemente, tutti i giorni, per mettere in piedi un cartellone ricco di eventi che abbracciano sport, cultura, musica e gastronomia in tutti i quartieri della città”.

I fondi destinati agli eventi

Con circa 500mila euro, dei quali 400mila di fondi regionali ad hoc, si garantiranno molteplici e variegati spettacoli. Ecco perché per chiudere accordi e contratti il neo assessore e il suo staff hanno lavorato anche durante questo fine settimana. E giovedì, molto probabilmente, il cartellone potrà essere presentato alla città, svelando sorprese e novità.

In piazza un evento dedicato all'enogastronomia

L’obiettivo è quello di far vivere a pieno l’estate avellinese a tutta la città. In piazza della Libertà ci sarà una manifestazione legata ai piatti tipici locali e ai vini irpini docg.