Avellino, il convegno: "Le garanzie a tutela dell'imputato assente" A moderare il convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Manzi

di Paola Iandolo

Nell’Aula Magna “Rosario Livatino” dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, domani 7 luglio alle 15:30, si terrà un incontro di studio dedicato alle garanzie a tutela dell’imputato assente. Al centro, il tema delle garanzie processuali nel giudizio penale, con riferimento alla posizione dell’imputato che non partecipa al procedimento. Il convegno si terrà ad Avellino e vedrà la presenza di operatori del diritto chiamati a confrontarsi sul perimetro delle tutele e sulle prassi applicative.

Apertura e saluti istituzionali

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali dell’avvocato Fabio Benigni, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, della dottoressa Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino, del dottor Francesco Raffaele, procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Avellino, e dell’avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell’Ordine e responsabile della Scuola Forense e della formazione in materia penale. A moderare l'evento, l’avvocato Gaetano Manzi, penalista del Foro di Avellino.

Gli interventi

Gli interventi previsti si articolano tra profili giurisprudenziali e riflessioni dottrinali. Interverranno la dottoressa Elena Di Bartolomeo, giudice del Tribunale ordinario di Avellino, e il professor avvocato Giuseppe Della Monica, ordinario di procedura penale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il confronto si concentrerà sull’equilibrio tra efficienza del processo e garanzie difensive nei casi di assenza dell’imputato.





