Fondazione nazionale ricerca commercialisti: Francesco Tedesco consigliere Da anni punto di riferimento della categoria

L'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino esprime grande soddisfazione per la nomina dell'ex presidente Francesco Tedesco a componente del consiglio della fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, prestigioso organismo impegnato nella promozione della ricerca, dell'innovazione e dell'approfondimento scientifico a supporto della professione.

Un incarico di rilievo che rappresenta un significativo riconoscimento del percorso professionale e istituzionale di Tedesco, da anni punto di riferimento della categoria, e che conferma il valore delle competenze espresse dall'Ordine irpino anche a livello nazionale.

Il presidente dell'Odcec di Avellino, Carmine Ferrara, interpretando il sentimento dell'intero consiglio dell'ordine, ha espresso il proprio plauso per la designazione.

"La nomina di Francesco Tedesco nel consiglio della fondazione nazionale di ricerca costituisce motivo di orgoglio per l'intera comunità dei commercialisti irpini.

Si tratta di un incarico prestigioso che premia le qualità professionali, l'autorevolezza e il costante impegno istituzionale che Francesco ha sempre dimostrato nel corso della sua attività al servizio della categoria. Siamo certi che saprà mettere a disposizione della fondazione la sua esperienza e la sua visione, contribuendo in maniera significativa ai percorsi di crescita e di innovazione della professione. A lui rivolgo, a nome mio personale e di tutto il consiglio dell'ordine, le più vive congratulazioni e l'augurio di un proficuo lavoro".

Il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino si unisce, quindi, alle congratulazioni per questo importante traguardo, esprimendo la convinzione che la presenza di Francesco Tedesco all'interno della fondazione nazionale di ricerca rappresenterà un valore aggiunto non solo per l'organismo nazionale, ma per l'intera categoria dei commercialisti, chiamata ad affrontare le sfide dell'innovazione, della sostenibilità e dell'evoluzione del sistema economico e professionale.

L'odcec di Avellino rinnova, infine, a Francesco Tedesco i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà rappresentare con competenza, equilibrio e spirito di servizio i valori della professione anche in questo nuovo e prestigioso incarico.