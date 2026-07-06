Avellino: rispunta un'idea di gennaio per l'attacco La preparazione precampionato si avvicina per i biancoverdi

Si è aperta l’ultima settimana di off-season, di lavoro sottotraccia per l’Avellino nell’attesa dell’apertura del precampionato, ormai dietro l’angolo con i giorni di raduno in Irpinia prima della partenza per il ritiro di Rivisondoli. I biancoverdi hanno definito gli accordi per i prestiti del terzino sinistro Moruzzi e del centrocampista Faticanti, con riscatto e controriscatto nelle operazioni con la Juventus, e l’arrivo a titolo temporaneo anche del portiere Martinelli dalla Fiorentina.

Vanja Vlahovic e Moro nelle soluzioni per l'attacco

Frenata, invece, per Kouadio e Pyyhtia e l’Avellino valuta altre soluzioni pure per l’attacco. Pecorino è da settimane nei radar irpini, ma la mancata accelerazione nell’accordo tra club e calciatore porta a una rilettura delle possibilità nella sessione estiva di calciomercato. Rispunta Vanja Vlahovic nei rumors dell’Avellino. L’attaccante serbo è rientrato all’Atalanta al termine del prestito allo Spezia e al pari di Moro del Sassuolo rientra nelle idee dei biancoverdi, che attenderanno Pecorino ancora qualche giorno.

Sabato primo agosto test con la Lazio

L’Avellino appare orientato a vivere la prima fase del ritiro con la valutazione complessiva sulla rosa attuale per poi tornare con decisione su alcuni ruoli con le richieste dello staff tecnico dopo i giorni di lavoro a Rivisondoli. Nell’estate dei lupi ci sarà un’amichevole ufficiale con la Lazio: test al centro tecnico di Formello sabato primo agosto con calcio d’inizio alle 11.