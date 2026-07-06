Da Avellino fino a Asti, la formidabile carriera del vicequestore Salzano Promosso il Dirigente dell'Anticrimine della Questura di Asti, l'avellinese Alessandro Salzano

Il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Asti, l'avellinese Alessandro Salzano, è stato promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La promozione

La notizia è arrivata qualche giorno fa, a seguito del Consiglio di amministrazione tenutosi presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Il dr. Salzano, nativo di Avellino, dopo essere entrato nel ruolo dei Funzionari della Polizia di Stato nel 1996, ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia e dal 2000 è stato trasferito a Milano ricoprendo vari incarichi all’interno del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia.

Trasferito in Campania nel 2003, ha dapprima diretto la Sezione Polizia stradale di Avellino per approdare poi alla Questura di Benevento nel 2011 ricoprendo incarichi di dirigenza dell’UPGSP, dell’Immigrazione, della Squadra Mobile e del Commissariato di Telese. In servizio alla Questura di Avellino prima di giungere ad Asti. Vanta grande esperienza anche nell’ambito dell’Ordine Pubblico.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Salerno nel 1997 e la laurea in Scienze della Pubbliche Amministrazioni presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2015.