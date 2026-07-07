Carmine Ricci, arco compound, senior, degli Arcieri del Tricolle, ha conquistato il bronzo alla gara interregionale di “Tiro di campagna”, tenutasi domenica 5 luglio 2026 nel Parco comunale di Termoli.
Con la partecipazione a questa competizione Carmine Ricci ha consolidato la sua posizione in classifica in Campania, conquistando, allo stato attuale, il diritto a partecipare al prossimo campionato regionale.
Tiro con l'arco: bronzo per Carmine Ricci degli Arcieri del Tricolle
Ariano in evidenza al parco comunale di Termoli
Ennesimo successo per il team arianese
Ariano Irpino.
Carmine Ricci, arco compound, senior, degli Arcieri del Tricolle, ha conquistato il bronzo alla gara interregionale di “Tiro di campagna”, tenutasi domenica 5 luglio 2026 nel Parco comunale di Termoli.
Carmine Ricci, arco compound, senior, degli Arcieri del Tricolle, ha conquistato il bronzo alla gara interregionale di “Tiro di campagna”, tenutasi domenica 5 luglio 2026 nel Parco comunale di Termoli.