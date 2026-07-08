Formazione antincendio: ecco i numeri dei tre corso promossi dal Csv Un percorso formativo importantissimo per fornire ai volontari competenze specifiche di prevenzione

48 volontari e 17 Ets. Sono questi i numeri dei tre corsi di formazione per addetti antincendio (Livello 3) organizzati dal Csv Irpinia Sannio Ets Cesvolab ad Avellino, Ariano Irpino e Frasso Telesino ed affidati ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Un percorso formativo importantissimo per fornire ai volontari competenze specifiche per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze e l’uso corretto dei presidi antincendio, con particolare riferimento alle attività svolte durante spettacoli, eventi e manifestazioni.

Adesso, tutti i partecipanti sono attesi da un esame finale di accertamento tecnico che si svolgerà presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Un'iniziativa formativa del Cesvolab possibile grazie alla rete promossa dal Csv sui territori delle due province e che ha visto il supporto della Comunità Montana del Taburno e del Comune di Frasso Telesino.

Grazie ai volontari che hanno preso parte al corso e grazie ai partner del Csv.