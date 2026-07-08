Montevergine, sopralluogo della Provincia: si spera nella riapertura a settembre Ad accompagnare il presidente, il consigliere provinciale Sarno, i sindaci D'Alessio e Marciano

Sopralluogo del presidente della Provincia, Fausto Picone, lungo la strada 374, strada che conduce a Montevergine, chiusa da molto tempo a causa del movimento franoso che ha reso impraticabile l'arteria. Il presidente Picone, assieme agli altri amministratori, ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato dell'area-cantiere. Ad accompagnare il presidente, il consigliere provinciale Marino Sarno, i sindaci Vittorio D'Alessio (Mercogliano) e Luigi Marciano (Ospedaletto d'Alpinolo), oltre ai tecnici della Provincia e ai referenti dell'impresa che sta eseguendo l'intervento di ripristino dell'arteria.

"Abbiamo fatto le dovute verifiche al cantiere - ha dichiarato Picone - e abbiamo constatato che i lavori proseguono ma necessitano di tempi tecnici, soprattutto per la posa del cemento. Ad ogni modo stiamo cercando di fare il possibile di riaprire la strada per i primi di settembre".