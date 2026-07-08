Ecoisole in tilt ad Ariano, Sara Pannese: "Stiamo intervenendo ovunque" L'assessorato all'ambiente sta facendo la sua parte per garantire un servizio efficiente

Continuano i disagi per il mal funzionamento delle ecoisole ad Ariano Irpino. Questa volta la segnalazione ci arriva da contrada Tesoro.

"Una sola struttura è insufficiente per l'utenza che affluisce da vari punti e non sempre funziona". Ci siamo recati sul posto dove fortunatamente una donna di contrada Difesa Grande è riuscita a conferire i propri rifiuti, fatta eccezione di qualche pezzo di plastica più grande chei inevitabilmente ha dovuto riportare a casa.

Irpiniambiente provvede regolarmente allo svuotamento, ma i bidoni all'interno sono di piccole dimensioni e bassta poco per riempirsi.

L'assessore Sara Pannese, ha effettuato una serie di sopralluoghi e sta seguendo con particolare attenzione la questione:

"In questi giorni ho letto con attenzione le vostre segnalazioni e i recenti articoli riguardanti i disagi legati alle ecoisole sul nostro territorio. Voglio darvi un aggiornamento chiaro e diretto su come stiamo affrontando la situazione.

Stiamo intervenendo per riparare le strutture. Ad oggi, sono state ripristinate e sono di nuovo operative per permettere il regolare sversamento dei rifiuti tutte le ecoisole presenti sul nostro territorio. L'unica eccezione al momento è la struttura di Stratola, che purtroppo è stata danneggiata maggiormente. I nostri tecnici sono già al lavoro e verrà sistemata e riattivata a breve.

È bene chiarire un punto fondamentale: le telecamere di videosorveglianza sono tutte attive. Verranno effettuate sanzioni severe e inflessibili per chi vandalizza le strutture o non conferisce correttamente i rifiuti. Non ci sarà tolleranza per chi inquina o distrugge.

Le ecoisole sono un bene di tutta la comunità. Danneggiarle o manometterle è un danno economico che ricade direttamente sulle tasche di ognuno di noi. I costi per la riparazione di una struttura vandalizzata vengono coperti con le risorse pubbliche, e le risorse pubbliche appartengono a tutti i cittadini!

L'assessorato all'ambiente sta facendo la sua parte per garantire un servizio efficiente e risolvere le criticità, ma per far funzionare le cose serve la collaborazione e il senso civico di tutti. Rispettiamo l'ambiente, rispettiamo la nostra città".