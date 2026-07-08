Ecoisole in tilt ad Ariano, Sara Pannese: "Stiamo intervenendo ovunque"

L'assessorato all'ambiente sta facendo la sua parte per garantire un servizio efficiente

ecoisole in tilt ad ariano sara pannese stiamo intervenendo ovunque

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Continuano i disagi per il mal funzionamento delle ecoisole ad Ariano Irpino. Questa volta la segnalazione ci arriva da contrada Tesoro.

"Una sola struttura è insufficiente per l'utenza che affluisce da vari punti e non sempre funziona". Ci siamo recati sul posto dove fortunatamente una donna di contrada Difesa Grande è riuscita a conferire i propri rifiuti, fatta eccezione di qualche pezzo di plastica più grande chei inevitabilmente ha dovuto riportare a casa. 

Irpiniambiente provvede regolarmente allo svuotamento, ma i bidoni all'interno sono di piccole dimensioni e bassta poco per riempirsi.

L'assessore Sara Pannese, ha effettuato una serie di sopralluoghi e  sta seguendo con particolare attenzione la questione:

"In questi giorni ho letto con attenzione le vostre segnalazioni e i recenti articoli riguardanti i disagi legati alle ecoisole sul nostro territorio. Voglio darvi un aggiornamento chiaro e diretto su come stiamo affrontando la situazione.

Stiamo intervenendo per riparare le strutture. Ad oggi, sono state ripristinate e sono di nuovo operative per permettere il regolare sversamento dei rifiuti tutte le ecoisole presenti sul nostro territorio. L'unica eccezione al momento è la struttura di Stratola, che purtroppo è stata danneggiata maggiormente. I nostri tecnici sono già al lavoro e verrà sistemata e riattivata a breve.

È bene chiarire un punto fondamentale: le telecamere di videosorveglianza sono tutte attive. Verranno effettuate sanzioni severe e inflessibili per chi vandalizza le strutture o non conferisce correttamente i rifiuti. Non ci sarà tolleranza per chi inquina o distrugge.

Le ecoisole sono un bene di tutta la comunità. Danneggiarle o manometterle è un danno economico che ricade direttamente sulle tasche di ognuno di noi. I costi per la riparazione di una struttura vandalizzata vengono coperti con le risorse pubbliche, e le risorse pubbliche appartengono a tutti i cittadini!

L'assessorato all'ambiente sta facendo la sua parte per garantire un servizio efficiente e risolvere le criticità, ma per far funzionare le cose serve la collaborazione e il senso civico di tutti. Rispettiamo l'ambiente, rispettiamo la nostra città".

Ultime Notizie