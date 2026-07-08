Tenta di lanciarsi dal ponte della Ferriera: soccorsa dai carabinieri Protagonista dell'episodio una cittadina ucraina di 40 anni

Attimi di grande apprensione poco dopo mezzogiorno nel centro di Avellino, dove una donna ha scavalcato la recinzione del ponte di via Ferriera nel tentativo di togliersi la vita.

Protagonista dell'episodio una cittadina ucraina di 40 anni che, secondo le prime informazioni raccolte, si trovava in evidente stato confusionale al momento del gesto. L'allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118. Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, la donna è stata raggiunta e fermata dal suo intento, quindi affidata alle cure dei sanitari.

Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell'accaduto, la 40enne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie.