Ariano: rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025

Il presidente Antonio Della Croce ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale ad Ariano Irpino con un unico e importante argomento all'ordine del giorno. L'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025. Relazione affidata all'assessore Crescenzo Perrina.
Convocazione nella sala consiliare Giovanni Grasso di palazzo di città, in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 luglio alle ore 10.00 ed in seconda convocazione il 17 luglio alle ore 11.00.
La comunicazione è stata inoltrata ai consiglieri comunali, al sindaco Mario Ferrante, agli assessori, al collegio dei revisori, alla prefettura di Avellino, alle forze dell'ordine, alla polizia municipale alla quale verrà inoltrata anche la richiesta della presenza di un agente in sala in ogni seduta consiliare, al vice segretario generale e ai dirigenti.