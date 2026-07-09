Ariano, oratorio don Bosco: sorrisi, giochi, allegria e condivisione L'omaggio di Barbara Maraio con un chiaro messaggio

"Tra staffette, caccia al tesoro, sorrisi, giochi e tanta allegria, abbiamo vissuto momenti che resteranno nel cuore di grandi e piccoli".

Sono le emozioni dell'oratorio don Bosco, La Guardia Aps ad Ariano Irpino.

"Un grazie speciale a Barbara Maraio per il bellissimo murales che ci ha donato: un'opera che raffigura San Francesco mentre loda il Signore per il dono del creato, ricordandoci che ogni cosa è un motivo per dire "grazie".

Sono stati giorni fatti di vita, amicizia, felicità e condivisione, in cui i nostri bambini ci hanno insegnato ancora una volta la bellezza dello stare insieme. Il nostro oratorio continua a crescere così: con il gioco, la fede, la creatività e il sorriso di tutti.

Abbiamo vissuto insieme a don Daniele Palumbol, la nsotra guida instancabile, giornate ricche di amicizia, gioia e tanti laboratori dedicati alla custodia del creato, imparando insieme che prendersi cura del mondo significa anche prendersi cura gli uni degli altri.

Un grazie di cuore agli Amici delle Sante Spine con i loro tamburini, a Roberta Musto per il fitness, a Nico La Luna per il laboratorio della pizza, a don Nico della Pastorale Giovanile e, ancora una volta, al nostro Vescovo Sergio Melillo per la sua presenza ed affetto".