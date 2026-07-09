Avellino: ecco la rosa nell'evoluzione della sessione estiva di calciomercato Prime ufficialità, diverse pedine in uscita con i rientranti dai prestiti

Nelle scorse ore Tommaso Martinelli ha raggiunto Avellino e sarà il portiere titolare nella squadra biancoverde nella stagione 2026/2027. Inizia la fase delle visite mediche verso il precampionato. Il centrocampista Giacomo Faticanti e il terzino sinistro Brando Moruzzi sono pronti all'ingresso nella rosa irpina e l'Avellino ha accelerato per il terzino destro Emanuele Lulli e la mezzala, capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista, Luca Di Maggio.

Il ds Aiello al lavoro sulle uscite

Nel frattempo, all'annuncio del rinnovo con Patrick Enrici fino al 2029, si sono aggiunte le ufficialità dei prestiti di Michele D'Ausilio (con diritto di opzione) all'Iraklis Salonicco e di Antonio De Cristofaro, che torna al Latina. Definito pure l'accordo tra l'Avellino e il Giugliano per il prestito di Matteo Marchisano. Il direttore sportivo Mario Aiello lavora ad altre uscite per i rientranti in rosa. Pista Casertana per Giuseppe Panico con Gianmarco Todisco verso Catania. La Salernitana segue diversi biancoverdi: da Alessio Tribuzzi ad Andrea Cagnano passando per Claudio Manzi.

La rosa dal primo luglio

* Russo calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2027), Sassi (2029)

Difensori

Cancellotti (2027), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Biasci (2028), Pandolfi (2029)

Rientranti dai prestiti

Cagnano (2027), Tribuzzi (2028), Toscano (2027), Todisco (2027), Cancellieri (2027), Marchisano (2027), Panico (2027), Manzi (2027), Mutanda (2027), Maisto (2027), Arzillo (2027), Di Paola (2027)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina)