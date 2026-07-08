Avellino: ecco Martinelli. Si accelera con l'Inter per un centrocampista L'estremo difensore classe 2006 sarà il titolare nella prossima stagione

L'arrivo di Tommaso Martinelli ad Avellino: inizia l'avventura in biancoverde per l'estremo difensore classe 2006, di proprietà della Fiorentina, che si legherà al club irpino con la formula del prestito secco, ma che prevede un premio di valorizzazione in favore dell'Avellino. Martinelli sarà il portiere titolare nella stagione 2026/2027 e la società biancoverde conferma la scelta della scorsa stagione, ovvero quella di puntare su under tra i pali.

Accelerazione per Di Maggio

Nelle prossime ore inizieranno le visite mediche. Sono pronti gli ingressi di Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto sul modello di quanto definito tra l'Avellino e la Vecchia Signora per Giovanni Daffara nell'estate 2005. Per la fascia destra c'è Emanuele Lulli della Roma e l'Avellino ha accelerato con decisione per un centrocampista. Il direttore sportivo Mario Aiello sta ultimando l'operazione a titolo definitivo con l'Inter per Luca Di Maggio, classe 2005, mezzala, reduce dall'avventura con il Padova (28 presenze e 3 reti).