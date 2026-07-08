Avellino: ufficiali i prestiti di D'Ausilio e De Cristofaro I dettagli degli accordi firmati dal club irpino con l'Iraklis Salonicco e il Latina

L'Avellino ha ufficializzato le cessioni in prestito di Michele D'Ausilio all'Iraklis Salonicco e di Antonio De Cristofaro al Latina. Nell'accordo con il club greco per D'Ausilio c'è anche il diritto di opzione. Conferma dell'operazione a titolo temporaneo senza opzioni, invece, per De Cristofaro tra l'Avellino e la società pontina.

I comunicati del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto all’Iraklis Salonicco 1908 (Super League Greca), a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D’Ausilio. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro. La società augura al giocatore le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva".