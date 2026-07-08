Nesta a Coverciano: lezione del tecnico dell'Avellino al corso UEFA A Rientro al centro tecnico federale a 20 anni dal titolo mondiale

A 20 anni esatti dal trionfo mondiale nel 2006, Alessandro Nesta è tornato a Coverciano e ha tenuto una lezione al corso UEFA A, il secondo massimo step formativo per un allenatore: "Sono qui per condividere il mio pensiero e ciò che ho fatto nella mia esperienza da mister. - ha sottolineato il neo tecnico dell’Avellino in apertura dell'intervento davanti alla platea dei corsisti - Ho iniziato a Miami nella seconda serie americana: è lì che ho dovuto cambiare la mia mentalità, da giocatore ad allenatore”.

A pochi giorni dal ritiro

Si avvicina il precampionato biancoverde con i primi giorni di raduno ad Avellino. Poi sarà partenza destinazione Rivisondoli, sede del ritiro dei lupi nell'estate 2026. Nelle scorse ore Tommaso Martinelli ha raggiunto Avellino per iniziare la nuova avventura in carriera.