Scandone Avellino: via al mercato con Armando Verazzo "Una grande opportunità e una sfida che affronto con entusiasmo e umiltà"

Armando Verazzo è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. Ritorno in Irpinia per la guardia/ala di Maddaloni, che è stato capitano dell'Avellino Basket con cui ha centrato la promozione in Serie A2 nel 2024. L'accordo con Verazzo apre il mercato biancoverde con la definizione del nuovo roster.

"Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni"

"Sono molto felice ed emozionato di iniziare questa nuova avventura. Entrare a far parte della Scandone Avellino rappresenta per me una grande opportunità e una sfida che affronto con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Ringrazio la società, lo staff e tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno voluto qui. - ha spiegato Verazzo - Arrivo con l’obiettivo di dare il massimo ogni giorno, mettendomi a disposizione della squadra e contribuendo, con impegno e sacrificio, al raggiungimento degli obiettivi comuni. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, scendere in campo e vivere insieme ai nostri tifosi una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. Sono pronto a dare tutto per questa maglia. Forza Scandone".

La scheda

"Guardia/ala di 195 centimetri, nato a Maddaloni il 10 gennaio 2002, Verazzo è un giocatore giovane ma già ricco di esperienza. Dopo l’esordio in Serie B con Meta Formia, ha maturato esperienze tra Serie A2 e Serie B Nazionale con Staff Mantova, Sant’Antimo e Lions Bisceglie, prima di approdare all’Avellino Basket, dove è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A2 nella stagione 2023/2024, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Elachem Vigevano, risultando ancora una volta protagonista di un campionato vincente culminato con la promozione in Serie A2. Verazzo ha chiuso la regular season con una media di 10,8 punti, 3 rimbalzi e 1,7 assist a partita, confermandosi come uno dei riferimenti della squadra. Atletismo, intensità difensiva e capacità di incidere su entrambe le metà campo fanno di Verazzo un innesto di assoluto valore per il roster biancoverde".