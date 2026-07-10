Vigili del fuoco volontari: si rafforza il distaccamento di Ariano Concluso il corso ad Avellino: pronti cinque nuovi operatori

Si è concluso al comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino, il corso di formazione teorico-pratico di 120 ore destinato ai vigili del fuoco Volontari, un importante percorso addestrativo che consentirà a cinque nuovi volontari di entrare a far parte del distaccamento volontario di Ariano Irpino, contribuendo alle attività di soccorso tecnico urgente sul territorio.

Il corso, svoltosi dal 3 giugno al 9 luglio 2026, è stato organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino e autorizzato dalla direzione centrale per la formazione. Durante il percorso formativo, i partecipanti hanno affrontato lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche finalizzate ad acquisire le competenze indispensabili per operare in sicurezza negli interventi di soccorso.

L'attività didattica è stata coordinata dal direttore del corso, I.A. Davide Argenio, con il contributo dei docenti e dello staff di istruttori qualificati del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno accompagnato i corsisti durante tutto il percorso formativo, trasmettendo non solo conoscenze tecniche, ma anche i valori di professionalità, dedizione e spirito di servizio che contraddistinguono il corpo.

Al termine del corso, dopo il superamento delle prove previste dalla commissione d'esame presieduta dal comandante provinciale, primo dirigente Alessandra Rilievi, i cinque nuovi vigili volontari potranno essere impiegati nelle attività operative del distaccamento volontario di Ariano Irpino, andando a rafforzare il dispositivo di soccorso in un'area strategica della provincia.

L'ingresso di nuovi volontari rappresenta un importante investimento per il territorio irpino, consentendo di incrementare la capacità di risposta alle emergenze e garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini.

Il volontariato nei vigili del fuoco costituisce infatti una risorsa fondamentale, capace di affiancare il personale permanente nelle attività di soccorso, assicurando professionalità, preparazione e tempestività negli interventi.

Con la conclusione di questo percorso formativo, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino conferma il proprio costante impegno nella formazione del personale e nel rafforzamento della rete di soccorso a servizio dell'intera comunità irpina.