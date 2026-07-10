Scandone Avellino: ecco il play-guardia Simone Vecerina "Arrivo in una piazza che vive di pallacanestro, con tanta storia ed entusiasmo"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Simone Vecerina. "Il playmaker/guardia classe 1999 entra a far parte del roster biancoverde per la stagione 2026/2027. Cresciuto nel settore giovanile dell’EA7 Milano, con un esordio in Serie A giovanissimo, Vecerina ha maturato importanti esperienze tra Serie B e Serie A2 vestendo le maglie di diverse realtà italiane. Nell’ultima stagione è stato protagonista della promozione in Serie A2 della Paperdi Juve Caserta, mettendo a disposizione della squadra qualità, leadership e versatilità": così il club ha presentato l'arrivo dell'esterno. "Visione di gioco, intensità e spirito di sacrificio: caratteristiche che accompagneranno il nuovo percorso in biancoverde".

"Non vedo l’ora di iniziare"

"Arrivo in una piazza che vive di pallacanestro, con tanta storia ed entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare il mio contributo alla squadra": ha sottolineato Vecerina ai canali ufficiali social della Scandone Avellino.