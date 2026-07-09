Un lungo elenco di incidenti, l'ultimo oggi e quei blocchi sono sempre lì L'esempio italiano del provvisorio che diventa infinito e spesso definitivo

Un lungo elenco di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo questa sera, appelli ripetuti, segnalazioni, diffide, servizi a mezzo stampa ma nulla.

Le barriere della vergogna a protezione di una frana inesistente sono sempre lì irremovibili e ad altissimo rischio. Li chiamano new jersey. L'esempio italiano del provvisorio che diventa infinito e a volte definitivo.

Ci fosse stato un amministratore, anche precedente, capace di risolvere questa vicenda. Uno scaricabarile che va avanti ormai da anni e per poco non ci è scappato il morto in qualche occasione. Un restringimento di carreggiata all'imbocco della galleria Maddalena insidiosissimo, soprattutto quando ci si immette sulla statale da un'attività commerciale, la più sacrificata da questo walzer di responsabilità. E' andata bene anche stasera nel corso dell'incidente che ha visto coinvolti due veicoli, fortunatamente senza feriti. La polizia municipale scriverà evidenziando inevitabilmente ancora una volta la presenza di quei blocchi di cemento pericolosi.

Ma cosa dobbiamo fare rimuoverli noi una volta per sempre a costo di essere denunciati - ci dice giustamente un cittadino - è una vergogna".

Chissà se l'azione del nuovo sindaco Mario Ferrante possa mettere fine a questa telenovela infinita e snervante! Noi di sicuro non molleremo...