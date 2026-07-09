A16 Napoli-Canosa: chiude stanotte il tratto Grottaminarda-Vallata Circolazione dirottata verso Ariano Irpino, in direzione Foggia

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie "Vallesaccarda" e "Scampitella", dalle 22:00 di questa sera, giovedì 9, alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

Per i veicoli leggeri diretti a Vallata e zone limitrofe, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SP235 Fondo Valle Ufita.

Per i veicoli pesanti diretti verso Canosa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A14 alla stazione di Candela.