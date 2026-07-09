Avellino: ufficiale il rinnovo con Russo, i dettagli L'attaccante sarà calciatore bandiera nella rosa 2026/2027

Raffaele Russo ha firmato il rinnovo con l'Avellino: il nuovo accordo prevede la scadenza al 30 giugno 2030. L'attaccante sarà calciatore bandiera nella lista di Serie B in virtù degli anni in biancoverde. Non sarà, quindi, nell'elenco over.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo. L’attaccante ha prolungato di altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2028, legandosi così al club fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Irpinia nella stagione 2022/2023 Russo ha collezionato in biancoverde 122 presenze realizzando 19 reti e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".