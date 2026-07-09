Ariano: cuori e decori in polistirolo abbandonati sotto il belvedere Anzani Ecco la foto scattata da un cittadino

Cuori ed altri decori in polistirolo gettati tra la vegetazione tra il ponte della panoramica e la bretella Russo-Anzani.

Basta affacciarsi dalla ringhiera per notare l'ennesimo gesto di inciviltà da parte di chi ha pensato bene, dopo una festa di disfarsi dei decori per poi buttarli al di sotto del belvedere.

La zona era stata tra l'altro recentemente bonificata attraverso la rimozione di erbacce e arbusti. Un lavoro di pulizia e riordino che sta proseguendo anche in altre zone della città con l'impiego di cooperative e il supporto della macchina comunale, tra cui Cardito, Santa Barbara lungo marciapiedi e cunette.

Un'area tra le più belle del tricolle ma trascurata da anni. Parliamo della Russo-Anzani, con una pavimentazione sconnessa, lampioni a ombrello, non tutti funzionanti e una piazzetta Ettore Scola, avvolta dal degrado con una fontana sudicia e non funzionante.