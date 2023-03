Ariano, barriere diventate pericolosissime all'imbocco della galleria: Sos Anas Sfiorato per un soffio l'ennesimo incidente. Quei new jersey vanno rimossi subito

Tragedia sfiorata solo per un soffio all'imbocco della galleria Maddalena ad Ariano Irpino. E' andata fin troppo bene anche oggi. Un tir ha rischiato di centrare in pieno, un'auto che proveniva dalla direzione opposta del restringimento della carreggiata, dovuto alla presenza di barriere new jersey in cemento diventate ormai eterne.

Un vero e proprio pericolo per chi attraversa questo tratto dii strada, altro che sicurezza. Barriere che sono state posizionate in quel punto negli anni scorsi a causa di un piccolissimo cedimento di terreno dalla scarpata laterale e diventate nel tempo da provvisorie a definitive.

Ma il bello è proprio questo. Dov'è la frana? L'appello è rivolo all'Anas a rimuoverle al più presto essendo diventate ad altissimo rischio. E naturalmente al comune a sollecitare tale interveno attraverso l'assessorato di competenza, area tecnica e polizia municipale.