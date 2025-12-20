Bisaccia: distraggono titolare di una gioielleria e rubano vari monili in oro Fermate e denunciate dai carabinieri due donne

I carabinieri della stazione di Bisaccia e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno denunciato due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “furto aggravato”.

I carabinieri sono intervenuti in Bisaccia, presso una gioielleria, a seguito della chiamata del titolare per un presunto furto.

Giunti sul posto i militari, hanno proceduto ad identificare le presunte autrici del furto che, bloccate dal proprietario della gioielleria all’interno del negozio avevano già provveduto a riconsegnare la refurtiva, occultata all’interno degli indumenti, per un valore di circa 10mila euro.

Le due donne accompagnate nella stazione carabinieri di Bisaccia sono state denunciate per furto aggravato e contestualmente proposte per un foglio di via obbligatorio presso quel comune.

L’attività di contrasto che il comando provinciale dei carabinieri di Avellino svolge sul fronte della prevenzione e su quello della repressione dei reati predatori è quotidiana ed incrementata in questi giorni di festività a tutela di cittadini e turisti.