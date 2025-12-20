Avellino, FenImprese rilancia la sfida per il futuro con i giovani imprenditori Lunedì al circolo della stampa bilancio di un anno e confronto sul futuro

Tracciare un bilancio dell'anno che si chiude e mettere a fuoco le nuove sfide del mondo dell'impresa giovanile.

E' questo l'obiettivo dell' appuntamento fissato per il 22 Dicembre 2025, alle ore 18:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino, che vedrà la partecipazione degli associati e degli amici di FenImprese Avellino.

Non solo un semplice scambio di auguri ma anche un momento di condivisione e di convivialità, durante il quale ci sarà spazio per riflettere sull’imprenditoria giovanile legata al territorio.

Previsto l'intervento dei componenti del direttivo provinciale con il confronto tra giovani imprenditori. Previsto anche il concerto da camera dei maestri Saetta e Bufis: a chiudere la serata un brindisi e lo scambio degli auguri.

"E' un'occasione – spiegano a Fenimprese - per riflettere su quanto realizzato e guardare al futuro con speranza e determinazione. Sarà anche un'importante occasione per stringere legami, condividere esperienze e progettare nuove iniziative".