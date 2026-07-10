Gigi Castaldo tecnico dei Rangers Qualiano: "Si apre un nuovo capitolo" Nuova fase in carriera per l'ex attaccante dell'Avellino

"Gigi Castaldo: si apre un nuovo capitolo". L'ex attaccante dell'Avellino è il nuovo allenatore dei Rangers Qualiano, di cui è stato calciatore fino a qualche giorno fa. Nuova fase in carriera per Castaldo, che allenerà il team del campionato di Eccellenza. "Ci sono momenti in cui una società non guarda semplicemente alla prossima partita. Guarda più lontano. - si legge nella nota social dei Rangers Qualiano - Guarda alla crescita, alla programmazione, al futuro. Con mister Gigi Castaldo inizia un nuovo percorso fatto di lavoro, serietà e ambizione. Una nuova guida tecnica, una nuova energia, una nuova sfida da affrontare con lo spirito di sempre: testa bassa, cuore acceso e voglia di costruire qualcosa di importante".

"Lavoro, identità e rispetto per questa maglia"

“Qui non servono promesse. Servono lavoro, identità e rispetto per questa maglia. Il campo dirà chi siamo, ma noi dobbiamo dimostrarlo ogni giorno": ha affermato Castaldo ai canali ufficiali del club. Parole chiare. Ora si riparte. Con fame. Con entusiasmo. Con la voglia di scrivere un nuovo capitolo insieme. Benvenuto mister Castaldo. Avanti Qualiano. Sempre": ha aggiunto la società di Qualiano.