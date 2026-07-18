Ariano, boschetto Pasteni: ecco il grande lavoro degli operai forestali "Speriamo che possano risevere un solo grazie: il rispetto dei luoghi da parte di chi lo frequenta"

Ci stanno provando ancora una volta a renderlo un gioiello, grazie al loro ingegno. Stiamo parlando della grande opera degli operai idraulico forestali nel boschetto Pasteni ad Ariano Irpino.

Il secondo polmone verde della città che soprattutto in queste giornate di calura potrebbe rivelarsi un luogo ideale. E sono in tanti a sceglierlo soprattutto, residenti per una passeggiata, spesso con il proprio cane, dove insiste anche un'area di sgambamento.

Un luogo da sempre oltraggiato soprattutto nel fine settimana. Le opere già realizzate in passato dagli stessi operai sono state più volte danneggiate.

La pineta è priva di telecamere e ognuno fa ciò che gli pare. Ma loro, gli ingegnosi operai non si sono mai arresi e anche questa volta con grande impegno stanno rimettendo in ordine il boschetto a partire dalle staccionate, panchine e pulizia dei vari percorsi. Speriamo che possano ricevere un solo grazie: il rispetto dei luoghi da parte di chi lo frequenta.