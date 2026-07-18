Avellino, minacciato con una motosega: rigettata richiesta di archiviazione Il gip ha disposto ulteriori indagini sull'inquietante episodio

di Paola Iandolo

Rigettata la richiesta di archiviazione, si procede con le indagini. E' quanto stabilito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta relativa alle presunte minacce aggravate nei confronti del giovane A.G, di Mercato San Severino. La decisione arriva al termine della camera di consiglio, nella quale il GIP ha ritenuto non condivisibile la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, accogliendo invece le argomentazioni difensive illustrate dall'avvocato Giuseppe Lupone, legale della persona offesa.

La ricostruzione

A.G. rimasto vittima di un grave episodio intimidatorio, durante il quale sarebbe stato minacciato con una motosega al culmine di un diverbio. La difesa aveva presentato opposizione all'istanza di archiviazione, sostenendo la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi per chiarire ogni aspetto dell'episodio al centro dell'indagine. Opposizione prontamente accolta dal giudice che ha quindi disposto la prosecuzione delle indagini, ritenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficienti per definire il procedimento con l'archiviazione e che fosse necessario svolgere ulteriori accertamenti.