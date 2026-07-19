Ariano: appello urgente degli abitanti di via Giacomo Matteotti Sicurezza stradale a rischio: "Siamo preoccupati per la nostra incolumità"

C'è una richiesta pressante che arriva da via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino, la strada che da via Pasteni e Fontananuova porta alla zona di Sant'Antonio.

Una richiesta che riteniamo comprensibile avendo notato noi stessi la gravità della situazione, dopo aver monitorato la situazione sia di sera che di giorno. Per non parlare di cosa accade di notte.

Il problema è uno solo: Si corre alla guida di auto e motorini mettendo a serio rischio l'incolumità dei residenti.

"Lo abbiamo segnalato più volte anche in passato ma niente. Non c'è mai stata una risposta. Qui la questione è piuttosto seria. Le auto sfrecciano a tutta velocità, incuranti anche dei nostri animali. Ci sono stati già diversi incidenti fino ad oggi.

Ciò che chiediamo con la massima urgenza, prima che davvero ci scappi il morto è di dotare la strada di una adeguata segnaletica e soprattutto di rallentatori di velocità, ma che non siano inutili strisce incollate sull'asfalto. Quelle non ci servono. Basti vedere la segnaletica realizzata nel vicino comune di Grottaminarda".

Ma c'è di più. Di notte qui non si dorme. Girano con silenziatori bucati per fare più rumore. Abbiamo interessato anche le forze dell'ordine.

Siamo certi che l'amministrazione comunale accoglierà il nostro appello, essendo già impegnata in questo progetto di riordino della segnaletica stradale, di concerto con la polizia municipale".