Ariano: perdite fognarie e buche pericolose in piena curva L'appello da via San Leonardo

La nostra rubrica "La segnalazione del giorno" ha contribuito, nel corso degli anni almeno crediamo, a risolvere diverse problematiche ma soprattutto a spronare gli amministratori, spesso anche nell'ottica di una collaborazione costruttiva.

Ed è questa l'occasione per ringraziare quanti ci contattano in vari modi, segnalandoci disservizi e dimenticanze varie.

L'ultima in ordine di tempo ci arriva da via San Leonardo, meglio noto come "La persa". Una strada anche questa di collegamento importante, da piazza Mazzini verso via Nazionale. E lo ha dimostrato nei mesi scorsi, in occasione del blocco totale di via Nazionale dopo la chiusura per motivi di sicurezza disposta dai vigili del fuoco di Grottaminarda per la caduta di alcuni alberi e lo scivolamento del terreno in strada.

Ma torniamo su via San Leonardo per dare spazio alla segnalazione odierna:

"Fogne che perdono da mesi, basta affacciarsi per vedere i tombini e buche in piena curva. Un serio pericolo per centauri e ciclisti, ma anche per gli stessi automobilisti e pedoni".

L'appello dei residenti affinchè si intervenga al più presto per porre fine a questa grave situazione di pericolo.