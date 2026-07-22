Don Nicola Lanza: "Ecco a voi le orecchiettatrici amiche di Sant'Anna" E' la tradizione che si rinnova nella Valle del Cervaro a Savignano Irpino

"Un cammino iniziato 20 giorni fa, con il timore naturale che ti fa dire: chissà! E invece ce l’avete fatta, anche questa volta!

Con la vostra disponibilità e con il vostro orgoglio savignanese avete dimostrato che quando si uniscono le forze, quando si lavora con gioia per lo stesso scopo, nascono le meraviglie più belle e si raggiungono i risultati più importanti".

Sono le parole piene di gioia e commozione del parroco di Savignano Irpino don Nicola Lanza

"Tre quintali di orecchiette artigianali, segno della nostra accoglienza e della nostra festa di Sant’Anna, porteranno certamente un sorriso in ciascuno che vivrà la sagra e un sentimento di gratitudine verso ciascuna di voi, presenti nella nuova sede di produzioni e verso chi ha lavorato in smart working da casa con tanto impegno e passione. Da oggi siete ufficialmente le "orecchiettatrici amiche di Sant’Anna!""