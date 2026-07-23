Oculistica da record e all'avanguardia all'ospedale di Ariano "La prevenzione non va in vacanza e la salute dei tuoi occhi nemmeno"

Oculistica da record e all'avanguardia all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, grazie alla professionalità e spiccate capacità professionali del responsabile Gaetano Iovino, medico chirurgo esperto, specialista in oftalmologia e in medicina dello sport.

Una delle eccellenze all'interno della struttura sanitaria arianese dove grazie a questo servizio alla presenza di un validissimo team al fianco di Iovino, affluiscono pazienti da ogni parte, anche da fuori regione.

"La prevenzione non va in vacanza e la salute dei tuoi occhi nemmeno". E' stato lo slogan di questa giornata di screening indetta dall'Asl di Avellino, diretta in maniera attenta da Maria Concetta Conte, d'intesa come ogni anno con l'unione italiana ciechi e ipovedenti e Iapb Italia onlus.

Due le mattine di visite oculistiche gratuite, dedicate alla prevenzione delle principali patologie della vista. Ecco la prima, stamane ad Ariano Irpino. Clicca qui per ascoltare l'intervista al dirigente medico oculista Gaetano Iovino. Grande supporto come sempre da parte della direzione sanitaria dell'ospedale arianese particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative.

La prossima, nel cuore dell'alta Irpinia, nella terra del cratere al Criscuoli-Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi, mercoledì prossimo 29 luglio dalle 8.30 alle 13.00.

Le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili

Per prenotare è possibile contattare la segreteria dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti al numero 0825.782178, dal lunedì al mercoledì, dalle 9:00 alle 11:30.

