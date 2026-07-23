Rossana Riflesso lascia Avellino: è il nuovo prefetto di Bari, oggi la nomina La nomina del prefetto Piantedosi

Rossana Riflesso è la nuova prefetta di Bari. Il Consiglio dei ministri ha deliberato oggi, su proposta del ministro Piantedosi, la nomina di Riflesso, che prende il posto del prefetto Francesco Russo, andato in pensione nelle scorse settimane.

Il curriculum

Nata a Bari nel 1964. E’ entrata nei ruoli della carriera prefettizia nel Ministero dell'Interno nel1990. Ha prestato servizio presso le Prefetture di Belluno dal 1990 al 1991, a Foggia dal 1991 al 1993, a Palermo dal 1993 al 2000, a Bari dal 2001 al 2011, Barletta-Andria-Trani nel 2011, e ancora a Bari dal 2011 al 2017. Negli ultimi due anni è stata prefetta ad Avellino.

Gli auguri dl sindaco di Lecce

“È una scelta importante, che fa bene alla nostra città – commenta il sindaco Vito Leccese rivolgendole gli auguri di buon lavoro – perché affida un incarico così delicato a una persona che conosce profondamente Bari, il territorio metropolitano e le istituzioni con cui è chiamata a lavorare. Per Bari rappresenta un ulteriore punto di forza il fatto che conosca da vicino questa città, le sue persone, le sue potenzialità e le sfide che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare.

Conoscenza del territorio ed esperienza di lungo corso, insieme alle sue competenze, saranno qualità preziose per lo svolgimento di questo incarico. Sono certo che, raccogliendo l’eredità di Francesco Russo, sapremo proseguire quel rapporto di collaborazione istituzionale e quello straordinario gioco di squadra nel Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che sono fondamentali per affrontare insieme i temi della sicurezza, della legalità, della coesione sociale, della crescita culturale ed economica”.