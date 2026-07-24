Ariano: l'isola pedonale, le fioriere scomode e il furbetto di via tribunali Per l'ennesima volta gli operai dell'area tecnica si sono visti costretti a ripristinare l'area

Deve avere buona forza nelle braccia, il furbetto che sposta continuamente le fioriere mobili che fanno da barriera sia all'ingresso che all'uscita dell'isola pedonale di via tribunali ad Ariano Irpino.

Stamane per l'ennesima volta gli operai dell'area tecnica si sono visti costretti a ripristinare l'area. Ma a tutto c'è un limite. E diventa umanamente impossibile intervenire continuamente, per colpa di qualcuno che proprio non digerisce quei vasi.

Della questione è stato informato personalmente il sindaco Mario Ferrante che si è subito attivato.

Scrive bene in un post Stefano Mincolelli: "

"ll problema non è il sindaco se li rimette a posto, l’ufficio tecnico non può passare le giornate a spostare fioriere, i cittadini per bene non possono rimettere a posto le fioriere!

E’ un isola pedonale? Allora che si chiuda con gli stalli già impiantati e si da accesso solo agli autorizzati e aperto in precisi orari per carico e scarico merce! Stop! Questo è dirsi paese civile".

E stamattina è successo puntualmente, c'è chi ha rimosso le fioriere per raggungere in retromarcia un'attività commerciale senza poi riposizionarle. Sarà tutti i giorni così purtroppo e non è possibile andare avanti con questa situazione snervante. Per non parlare dei finti clienti della farmacia che lasciano l'auti di taglio, costringendo ad effetuare più manovre a chi deve svoltare verso via Guardia. Da qui la necessità di adottare soluzioni diverse e se necessario anche misure drastiche.