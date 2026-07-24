Tribunale Avellino, nuovo Procuratore: ultimo giorno per la candidatura Successivamente sarà la V Commissione a valutare i profili dei candidati

di Paola Iandolo

Si chiude oggi alle 17 la procedura di domanda per essere nominato Procuratore della Repubblica di Avellino. Dopo quasi cinque mesi dal saluto di Domenico Airoma - che ha lasciato Avellino per ricoprire il ruolo di guida della Procura di Napoli Nord - da un mese (il 24 giugno 2026) è partirà la “corsa” per individuare il nuovo Procuratore di Piazzale De Marsico, per i magistrati che hanno raggiunto la IV valutazione di professionalità.

L'iter

Dopo la presentazione delle domande (oggi, 24 luglio 2026 ore 17) si dovrà attendere però che la V Commissione decida quale dei profili dei candidati sottoporre al vaglio del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Tempistica che potrebbe essere dettata anche dal rinnovo dello stesso Plenum del Csm, con le elezioni che si svolgeranno ad ottobre. Se per quella data non ci sarà ancora la definizione della procedura, molto probabile che sarà il nuovo Csm a decidere sulla nomina del Procuratore di Avellino. Incarico al momento ricoperto dal facente funzione Francesco Raffaele.

I nomi più accreditati

Uno dei nomi più accreditati per la corsa a Procuratore di Avellino è quello dell’attuale Procuratore Aggiunto di Napoli Sergio Amato, alla guida della I Sezione della Direzione Distrettuale Antimafia. Un altro nome che circola come molto accreditato per la corsa alla guida della Procura di Avellino è quello del Procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, impegnato in questi ultimi giorni nel caso finito alla ribalta nazionale della strage di Amendolara. Due candidature autorevoli e che nei prossimi giorni potrebbero trovare conferme per la successione alla guida della procura di Avellino.