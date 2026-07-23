Lega Avellino: congresso elettivo per il coordinamento provinciale

Si terrà lunedì 27 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso l’Hotel de la Ville (Via Palatucci 20, Avellino), il congresso elettivo per il nuovo coordinamento provinciale della Lega di Avellino.
L’appuntamento rappresenta un momento centrale di confronto politico e programmatico per il partito sul territorio, un'occasione fondamentale per tracciare le linee guida, definire gli obiettivi futuri e consolidare la presenza della Lega nella città capoluogo.
I lavori vedranno la partecipazione di militanti, sostenitori e rappresentanti istituzionali, offrendo un importante spazio di dibattito aperto alle istanze della comunità locale".