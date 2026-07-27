Ariano: al via l'allestimento della maiolica nella nuova piazza Lusi/VIDEO Grande sinergia da parte dei ceramisti arianesi

Primi turisti ed emigranti incuriositi e affascinati dai lavori in centro, ormai in dirittura d'arrivo, da via Roma a piazza plebiscito e giornata di decorazioni all'ingresso della villa comunale, ai piedi del castello normanno dove è iniziato l'allestimento del pannello figurativo ispirato al mantello di Ruggero II con le maioliche realizzate dai ceramisti arianesi. Ecco le immagini che documentano l'intervento.

"Stiamo allestendo la maiolica in piazza Giulio Lusi - afferma Antonio Spagnuolo, direttore artistico del progetto riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico - è un tema decorativo ispirato al mantello di Ruggiero II ed è stato realizzato da tutti i ceramisti arianesi".

Per la prima volta, una grande sinergia e collaborazione da parte di tutti i laboratori di Ariano Irpino, a tutti gli effetti oggi "Città della ceramica".

Nel frattempo proseguono gli interventi relativi alla pavimentazione in un lato della piazza che si collega con via Castello per poi passare all'allestimenti di altri arredi tra cui un fontanino.