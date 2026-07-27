Avellino, dal Comune un sussidio per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni Ecco come ottenere la social card per l'acquisto dei beni di prima necessità

Il Comune di Avellino lancia il progetto “Riparti da Noi”, finanziato con le quote del 5 per mille assegnate all’Ente: l’obiettivo è fornire un sostegno economico immediato alle famiglie con figli piccoli, da zero a 3 anni, in condizioni di fragilità economica. L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico straordinario, una tantum, del valore di 100 euro, che verrà consegnato ai beneficiari sotto forma di social card dedicata all’acquisto di beni di prima necessità per la cura e il benessere dei bambini: alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene.

Contributi tramite social card per acquisti di beni di prima necessità



Possono presentare domanda i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Avellino; presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di età compresa tra 0 e 3 anni; attestazione Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 10mila euro; non essere beneficiari di altri sussidi economici continuativi erogati dai Servizi Sociali o altri Enti Pubblici per analoghe finalità.

Come accedere al progetto

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 18 agosto 2026, con una delle seguenti modalità: via Pec all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (lunedì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17).