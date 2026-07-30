Sant'Angelo dei Lombardi: gazebo di "Futuro nazionale" in piazza "Lo spopolamento è una sconfitta, ora serve trasparenza totale"

"I ragazzi vanno via e c’è chi dice: "Meglio, avremo più case disponibili". Noi diciamo No". Inizia così la nota di denuncia e sollecito politico avanzata da chi rifiuta la rassegnazione di fronte all'inarrestabile declino demografico del territorio.

Lo spopolamento non può e non deve essere accettato come una soluzione né come un fatto inevitabile: rappresenta la più grave sconfitta per la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi. Ogni giovane che parte porta con sé un pezzo di futuro, determinando una reazione a catena che svuota il paese di famiglie, lavoro, imprese e servizi essenziali. Un territorio senza giovani è un territorio destinato a spegnersi.

L'appello punta il dito contro l'inefficacia delle misure finora adottate: «Basta con le politiche che non fermano lo spopolamento".

Per questa ragione viene avanzata una richiesta chiara e perentoria alle istituzioni locali e agli organi competenti: trasparenza totale.

I cittadini hanno il sacrosanto diritto di conoscere la gestione delle risorse pubbliche, con particolare riferimento ai progetti di accoglienza e sviluppo territoriale. Nello specifico, si richiede di rendere noti:

I fondi destinati: Quanti fondi pubblici sono stati effettivamente erogati per i progetti di accoglienza e integrazione.

L'utilizzo delle risorse: In che modo e per quali voci di spesa tali somme sono state impiegate.? I risultati concreti: Quali benefici reali e misurabili hanno prodotto queste iniziative per l'economia e la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi.

"Mostrate i conti", la richiesta finale rivolta agli amministratori. "La trasparenza non è una concessione benevola, è un dovere inderogabile verso la cittadinanza".