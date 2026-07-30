Ariano: gioia ed emozioni all'arrivo dei bambini Saharawi Un'appuntamento con la solidarietà che si rinnova ogni anno grazie all'associazione Vita

La grande attesa è finita. Da ieri sera i volontari della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino guidati dall'instancabile Guglielmo Ventre hanno potuto abbracciare i bambini Saharawi. E' la tradizione che si rinnova.

Un appuntamento con la solidarietà che si rinnova ogni estate grazie ad una grande sinergia e al sostegno di tante persone, che desiderano regalare momenti di gioia e serenità ai piccoli ospiti.

"Abbiamo finalmente abbracciato i nostri bambini Saharawi. Tra sorrisi, emozioni e tanta felicità, hanno fatto il loro ingresso nella nostra associazione, tra una gustosa merenda e la prima cena insieme.

Da questo momento inizia un nuovo percorso fatto di condivisione, amicizia e momenti che porteremo tutti nel cuore. Benvenuti ad Ariano Irpino piccoli. Che questa esperienza sia ricca di gioia, serenità e ricordi indimenticabili".

Tante le iniziative già programmate per i prossimi giorni che li vedranno protagonisti in città e non solo.

E' la grande forza dell'associazione Vita:

Da oltre 30 anni al servizio della comunità, con il cuore. Ogni storia nasce da un gesto di solidarietà. Dal 1995, VITA – ODV è cresciuta trasformando l’impegno in azioni concrete: trasporti sanitari, emergenze, protezione civile, distribuzione di aiuti alimentari, prevenzione, formazione e accoglienza dei bambini Saharawi. Dietro ogni intervento ci sono volontari, sorrisi, mani tese e persone che scelgono ogni giorno di fare la differenza.

Questo video (clicca qui) racconta il nostro percorso, i valori che ci guidano e la missione che continua a unirci: esserci per chi ha bisogno. Guardalo e condividilo per far conoscere la nostra realtà e il valore del volontariato. Insieme possiamo costruire una comunità sempre più solidale.

