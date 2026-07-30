Ariano: gioia ed emozioni all'arrivo dei bambini Saharawi

Un'appuntamento con la solidarietà che si rinnova ogni anno grazie all'associazione Vita

ariano gioia ed emozioni all arrivo dei bambini saharawi

Tante le iniziative già programmate per i prossimi giorni che li vedranno protagonisti in città e non solo...

Ariano Irpino.  

La grande attesa è finita. Da ieri sera i volontari della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino guidati dall'instancabile Guglielmo Ventre hanno potuto abbracciare i bambini Saharawi. E' la tradizione che si rinnova.

Un appuntamento con la solidarietà che si rinnova ogni estate grazie ad una grande sinergia e al sostegno di tante persone, che desiderano regalare momenti di gioia e serenità ai piccoli ospiti.

"Abbiamo finalmente abbracciato i nostri bambini Saharawi. Tra sorrisi, emozioni e tanta felicità, hanno fatto il loro ingresso nella nostra associazione, tra una gustosa merenda e la prima cena insieme.

Da questo momento inizia un nuovo percorso fatto di condivisione, amicizia e momenti che porteremo tutti nel cuore. Benvenuti ad Ariano Irpino piccoli. Che questa esperienza sia ricca di gioia, serenità e ricordi indimenticabili".

Tante le iniziative già programmate per i prossimi giorni che li vedranno protagonisti in città e non solo. 

E' la grande forza dell'associazione Vita:

Da oltre 30 anni al servizio della comunità, con il cuore. Ogni storia nasce da un gesto di solidarietà. Dal 1995, VITA – ODV è cresciuta trasformando l’impegno in azioni concrete: trasporti sanitari, emergenze, protezione civile, distribuzione di aiuti alimentari, prevenzione, formazione e accoglienza dei bambini Saharawi. Dietro ogni intervento ci sono volontari, sorrisi, mani tese e persone che scelgono ogni giorno di fare la differenza.

Questo video (clicca qui) racconta il nostro percorso, i valori che ci guidano e la missione che continua a unirci: esserci per chi ha bisogno. Guardalo e condividilo per far conoscere la nostra realtà e il valore del volontariato. Insieme possiamo costruire una comunità sempre più solidale.
 

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