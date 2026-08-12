Tour nelle aree interne per l'assessore regionale Maraio: ecco Zungoli I piccoli borghi lavorano per costruire futuro, attrattività e opportunità

Da Sturno a Zungoli. Tappa nelle aree interne per l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio. Una visita accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale guidata dal sindacp Paolo Caruso:

"Vogliamo rivolgere un sincero grazie all’assessore Maraio per la sua visita a Zungoli, un momento che ha per noi un significato importante e che assume un valore ancora più significativo perché testimonia una nuova attenzione verso le aree interne, i piccoli borghi e le comunità che ogni giorno lavorano per costruire futuro, attrattività e opportunità.

Zungoli, con la sua storia, il suo patrimonio, il Regio Tratturo, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche, vuole continuare a lavorare con determinazione su una strategia di sviluppo turistico che metta al centro l'identità dei territoti e le cominità che li vivono.

La presenza dell’assessore rappresenta un segnale concreto: le aree interne non devono essere periferie, ma luoghi da valorizzare, ascoltare e mettere al centro delle politiche regionali.

Siamo profondamente grati per l’attenzione, per la disponibilità e per aver scelto di venire a conoscere Zungoli. È un primo passo. E siamo pronti a camminare insieme.