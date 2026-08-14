Rievocazione storica, Gambacorta: "Viva Ariano e le nostre tradizioni!"

"Che emozione vivere la rievocazione del dono delle sacre spine da una prospettiva diversa! Anno dopo anno questa manifestazione ci ricorda chi siamo, la nostra storia e l’identità profonda della nostra comunità. Ma quest'anno, per me, è stato ancora più speciale: indossare gli abiti d'epoca e sfilare tra la gente, insieme a tanti amici e concittadini, mi ha fatto sentire parte di qualcosa di davvero grande".
Ad affermarlo con profonda emozione è il consigliere comunale Domenico Gambacorta, tra i figuranti nel corteo storico.
"Vedere le nostre vie riempirsi di vita, di storia e di tantissimi visitatori è il regalo più bello per Ariano. Un grazie di cuore a tutti i volontari, agli organizzatori e a chi ha lavorato dietro le quinte per mesi: se tutto questo è stato possibile, il merito è soprattutto vostro.
Grazie anche a ciascuno di voi che con un sorriso, uno sguardo o una parola d'affetto lungo il percorso ha reso questa giornata indimenticabile. Viva Ariano e le nostre tradizioni!"