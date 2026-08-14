Rievocazione storica, Gambacorta: "Viva Ariano e le nostre tradizioni!" "La storia e l'identità profonda della nostra comunità"

"Che emozione vivere la rievocazione del dono delle sacre spine da una prospettiva diversa! Anno dopo anno questa manifestazione ci ricorda chi siamo, la nostra storia e l’identità profonda della nostra comunità. Ma quest'anno, per me, è stato ancora più speciale: indossare gli abiti d'epoca e sfilare tra la gente, insieme a tanti amici e concittadini, mi ha fatto sentire parte di qualcosa di davvero grande".

Ad affermarlo con profonda emozione è il consigliere comunale Domenico Gambacorta, tra i figuranti nel corteo storico.

"Vedere le nostre vie riempirsi di vita, di storia e di tantissimi visitatori è il regalo più bello per Ariano. Un grazie di cuore a tutti i volontari, agli organizzatori e a chi ha lavorato dietro le quinte per mesi: se tutto questo è stato possibile, il merito è soprattutto vostro.

Grazie anche a ciascuno di voi che con un sorriso, uno sguardo o una parola d'affetto lungo il percorso ha reso questa giornata indimenticabile. Viva Ariano e le nostre tradizioni!"